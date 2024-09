Seconda giornata oggi per il Gruppo 1 di UEFA Nations League. In campo a Osijek (ore 20.45) le nazionali di Croazia e Polonia: i croati sono reduci dal ko in Portogallo, mentre i polacchi hanno vinto all'ultimo respiro in Scozia. Si va verso la conferma del 3-5-2 già visto ad Hampden Park, con l'interista Zielinski in campo dal 1' ancora nel ruolo di regista.

PROBABILE POLONIA (3-5-2): Bulka; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Moder, Zielinski, Szymanski, Zalewski; Piatek, Lewandowski.