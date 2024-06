Oggi, ore 21, alla Red Bull Arena di Lipsia, l'Italia si gioca contro la Croazia il passaggio agli ottavi di finale di Euro 2024. E sì che gli azzurri potrebbero accedere al prossimo turno anche con una sconfitta, ma è chiaro che nessuno vuole immaginare uno scenario tanto nefasto.

Previsti alcuni cambi a livello di interpreti nell'undici iniziale di Spalletti. Il dubbio riguarda le condizioni di Dimarco, comunque a disposizione ma non al meglio: Darmian è pronto. Fuori Pellegrini, Frattesi e Scamacca; dentro Cristante, Cambiaso e Retegui. Il modulo? Il solito: 3-4-2-1 in fase di possesso e 4-1-4-1 in quella di non possesso. Barella e Chiesa a supporto dell'unica punta.

PROBABILE ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Jorginho, Cristante, Darmian; Barella, Chiesa; Retegui.