Risorse e funzioni. Sono questi i due argomenti principali da cui, secondo Il Sole 24 ore, non possono prescindere le riflessioni ripartite sulla riforma del calcio italiano. Le discussioni riguardano il format dei campionati, il numero delle squadre professionistiche, la fiscalità e gli interventi infrastrutturali.

Il quotidiano pone l'accento sul conflitto che vede in prima fila i 4/5 grandi club della Serie A che spingono per una riduzione della Serie A da 20 a 18 o 16 squadre. "Da un lato, infatti, Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma, devono fare i conti con un calendario che i nuovi modelli di Coppe europee - con la Super Champions a 36 - hanno ingolfato e, inoltre, avrebbero convenienza a dividersi con meno soci la torta dei diritti tv; dall’altro lato, però, gli altri club - che hanno la maggioranza dei 14 voti in assemblea - non hanno alcun moti- vo per sacrificare il proprio posto in Serie A con relativo assegno tv), spiega Il Sole 24 Ore.

