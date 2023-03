Cancellare Bologna e ripartire. In casa Inter è questa la priorità a pochi giorni dal Lecce e da un mese delicato anche sul fronte europeo, dove in palio ci sono anche i quarti di finale di Champions League. Lo sa bene il presidente Steven Zhang , che ieri ha fatto tappa ad Appiano Gentile per un confronto diretto con Simone Inzaghi , dirigenza e squadra.

"Nessun faccia a faccia, nessun richiamo - precisa La Gazzetta dello Sport -. Ma la presenza del presidente è stato un altro segnale forte da spedire allo spogliatoio: bisogna compattarsi, essere tutti uniti fino alla fine, per il raggiungimento dell’obiettivo. La qualificazione in Champions resta il traguardo primario, ma anche entrare nel G8 delle big d’Europa è un desiderio forte del presidente, che ieri ha pranzato insieme alla squadra e poi ha parlato a lungo con Inzaghi". Zhang ha deciso di seguire di persona l’allenamento come messaggio per ribadire con i fatti la sua vicinanza al gruppo. Che ora deve rialzarsi, a partire da domenica.

