La fine del campionato si avvicina e in attesa del verdetto definitivo sulla lotta al titolo Steven Zhang suona la carica al mondo Inter. La Gazzetta dello Sport assicura che chi lo ha incontrato in Viale della Liberazione in queste ultime settimane lo racconta come diverso dal solito, più teso e quasi 'in missione' verso una complicata seconda stella. E sempre più immerso nelle dinamiche nerazzurre.

Per dare calore alla squadra nella vigilia della sfida con la Samp, il presidente dell'Inter potrebbe fare tappa ad Appiano Gentile alla vigilia del match di San Siro. Steven tiene parecchio a questa sua ultima visita 2021-22, sia dal punto di vista simbolico, per ribadire la vicinanza di Suning al club, sia da quello emotivo. "Zhang deciderà soltanto in giornata: vista l’agenda fitta, i cambi di programma sono sempre possibili, ma il presidente ha espresso la volontà di sedersi al tavolo con Inzaghi, lo staff, i dirigenti e i giocatori a cena", scrive la rosea, che comunque conferma come gli ultimi giorni siano stati intensi su più fronti.