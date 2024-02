Formazione già fatta per Inzaghi. Il tecnico nerazzurro - come conferma la Gazzetta dello Sport -, rispetto all'undici mandato in campo all'inizio a Firenze, ritroverà Calhanoglu e Barella a centrocampo, ma pure Acerbi e Dimarco. Pavard e Bastoni completeranno la difesa davanti a Sommer, mentre a centrocampo irrinunciabile la presenza di Mkhitaryan. A destra, Darmian è sempre in vantaggio su Dumfries. Davanti scontata la coppia Lautaro-Thuram.

Oggi allenamento alle 11.30, mentre domani rifinitura al Meazza alle ore 16 in modo da testare il terreno rizollato da poco. Successivamente tutti in ritiro alla Pinetina in attesa di scendere in campo.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

