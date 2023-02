QUALIFICAZIONE SÌ - Il denaro della Champions servirebbe ad alimentare il presente e proseguire nella strada tracciata dal colosso di Nanchino, con il secondo posto in classifica che porterebbe circa 70 milioni. Tradotto: niente spese pazze, ma sicuramente un maggior potere contrattuale con i giocatori graditi in giro per l'Europa. Il sacrificio entro il 30 giugno è messo in conto per alleggerire l’attuale bilancio, ma con la partecipazione alla Champions "ci saranno comunque margini per tenere alta l’ambizione e fornire una rosa all’altezza a Inzaghi, il primo a legare la sua permanenza alla qualificazione - si legge -. Il club glielo ha chiesto come obiettivo minimo, da centrare preferibilmente senza affanni. E a quel punto Simone sarà accontentato, a partire un vice-Skriniar all’altezza : tra esuberi delle big, parametri zero e un budget di spesa, Milan sarà dimenticato presto".

QUALIFICAZIONE NO - Diverso lo scenario in caso di approdo in Europa League, con una 50ina di milioni di euro in meno in cassa che cambierebbero le carte in tavola. Steven Zhang è legatissimo a Inzaghi, ma in caso di incubo è consapevole che dovrà rinunciare all’amico in panchina. "Oltre alla guida tecnica, però, cambierebbero gli obiettivi futuri: inevitabilmente i nerazzurri abbasserebbero l’asticella. E sarebbe probabile la vendita di almeno un paio di pezzi pregiati (vedi alla voce Barella, Bastoni o Lautaro), oltre al Dumfries da sacrificare comunque entro il 30 giugno sull’altare dei conti. Il tetto sugli stipendi è già stato abbassato a suo tempo e, al di là di evenutali extra-riduzioni, verrebbe a mancare un attrattore potente per ogni calciatore: tutti vogliono sentire la musichetta a metà settimana", ipotizza la rosea, sottolineando che a quel punto sarebbe vitale un apporto dell'azionista.

