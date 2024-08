Il tanto atteso esordio di Mehdi Taremi è arrivato, peraltro mandato in campo da Inzaghi nel momento più delicato del match, quando l'Inter era a caccia del gol vittoria contro il Genoa.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, quello dell'iraniano non è stato un ingresso in campo banale: il tecnico nerazzurro l'ha schierato assieme a Thuram e Lautaro e l'ex Porto è entrato nell'azione che ha portato alla rete del 2-1 aggiustando il pallone per Frattesi.

E allora chissà: visti i risultati, magri con il Lecce entrerà prima, anche perché tutti i tifosi nerazzurri si aspettano presto una prima rete persiana. Intanto è arrivata la conferma che quest'anno i nerazzurri hanno un'arma in più dalla panchina. E non solo.