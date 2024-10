La 'pace' tra Simone Inzaghi e Luciano Spalletti trova oggi spazio sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, che già nelle ultime ore aveva raccontato del disgelo tra i due dopo la chiamata fatta ieri dal ct dell'Italia allenatore dell'Inter. Il tecnico di Certaldo aveva tentato, senza successo, un contatto già nella giornata di venerdì; poi sabato è riuscito a sentire Inzaghi, al quale ha spiegato di essere "molto dispiaciuto" per la piega che aveva preso la questione e precisato che il suo era un discorso in linea generale e non riferito direttamente all'inchiesta sulle curve di Inter e Milan.

"Non mi è mai successo durante tutta la carriera che qualcuno mi abbia telefonato per certe cose. lo rispondo a tutti, anche a quelli che non conosco, però poi so riattaccare e so continuare la conversazione con chi mi telefona", le parole di Spalletti che avevano deluso Inzaghi. E il ct azzurro ha pensato che fosse meglio chiarire subito, magari anche prima dell'uscita pubblica di oggi in conferenza stampa dove, certamente, tornerà sull'argomento. Il disgelo ha fatto piacere anche all'Inter che, evidenzia la rosea, "era rimasta molto stupita, per non dire perplessa, dopo aver appresso delle dichiarazioni del commissario tecnico" e si era schierata subito al fianco di Inzaghi, rassicurandolo in forma privata. Ora, però, tutto sembra rientrato.

