L’appello di Simone Inzaghi, l’ennesima offerta che non risponde alle richieste, la decisione di Steven Zhang: tutto in una settimana, conclusa con il successo sullo Spezia. Alla lettura delle formazioni, il boato più grande è stato riservato a Milan Skriniar, che finalmente è stato tolto dal mercato.Non solo, perché a questo punto Marotta e Ausilio gli prepareranno una proposta di rinnovo quasi irrinunciabile: sarà lui uno dei pilastri dell’Inter che verrà, salvo un carico di milioni che metterebbe tutto in discussione. Quello, insomma, che non è arrivato nelle scorse settimane, con il Paris Saint-Germain sempre molto interessato allo slovacco, ma che non ha mai presentato l’assegno da 70 milioni di euro a salire che i nerazzurri avrebbero voluto per far partire il difensore, spiega La Gazzetta dello Sport. D’altronde, la necessità di dare nuova linfa al bilancio può essere procrastinata al termine della stagione appena cominciata e il giocatore poi, dal canto suo, si trova benissimo in Italia e non ha mai sentito la necessità impellente di partire.