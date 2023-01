Milan Skriniar è sempre più vicino all'addio, l'Inter ha già individuato il suo erede. Si tratta di Giorgio Scalvini, 19enne dell'Atalanta che ha sbalordito i nerazzurri per maturità e duttilità e che, vista la giovane età,rappresenterebbe anche un colpo in prospettiva. "I primi passi verso l’entourage del giocatore sono stati compiuti e il gradimento dell’azzurrino è già stato accertato: un buon punto da cui partire - scrive oggi La Gazzetta dello Sport -. Il problema, semmai, è il prezzo che fa l’Atalanta, sopra ai 40 milioni di euro". Per abbassare la parte cash, però, dirigenza nerazzurra sa di avere contropartite gradite a Gasperini, in primis Giovanni Fabbian (ora in prestito alla Reggina).

Inoltre, entro il 30 giugno, l'Inter sarà comunque chiamata ad una cessione importante per fare cassa. E Denzel Dumfries è il primo indiziato: i nerazzurri proveranno a massimizzare la cessione partendo da una richiesta di 60 milioni di euro.