Terminata una stagione senza particolari acuti all'Empoli, Martin Satriano, attaccante uruguayano di proprietà dell'Inter, si appresta a tentare la prossima stagione l'avventura in Croazia. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, la Dinamo Zagabria è prossima all'ingaggio del calciatore, che dovrà aiutare sin da subito i biancoblu impegnati a fine luglio nelle qualificazioni alla prossima Champions League. La trattativa tra i due club è ben avviata e la formula del trasferimento è già stata individuata: prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. L'Inter infatti non vuole perdere il controllo dell'ex bomber della sua Primavera perché crede in lui e nei suoi margini di miglioramento. C'è comunque da tenere ancora in considerazione la concorrenza dei francesi del Brest. Su Satriano ha chiesto informazioni anche il Parma, ma, in assenza di un'esperienza in A, l'Inter e lo stesso Satriano concordano che per portare avanti il processo di crescita sia preferibile una squadra anche all'estero.

