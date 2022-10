L'Inter sta ultimando il programma invernale da mettere in pratica durante il mese del Mondiale in Qatar. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Inzaghi e i suoi giocatori dovrebbe andare in ritiro a Riyad, in Arabia Saudita, sede peraltro della Supercoppa con il Milan del prossimo 18 gennaio. "La squadra si allenerà a Milano fino all’inizio del Mondiale in Qatar, poi Inzaghi darà ai suoi giocatori due settimane di vacanza, prima di riprendere la preparazione in Arabia Saudita - si legge -. Il gruppo nerazzurro resterà a Riyad per una settimana, dove disputerà anche due amichevoli già fissate".