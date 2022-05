Il gol di testa che ha messo in discesa la complicata sfida di Udine è solo l'ultima riprova dell'importanza capitale di Ivan Perisic in questa Inter. Uno status che la società deve ancora certificare in vista delle prossime stagioni proponendo un rinnovo ad altezza top player al fenomeno croato che per mettere la firma sull'ultimo contratto della sua carriera chiede 5 milioni di euro all'anno, quelli che prende adesso. "L'Inter deve tagliare il monte ingaggi, ha già investito molto sui prolungamenti di Bastoni, Barella, Lautaro e Brozovic e deve tenere conto della carta d'identità di Ivan. Marotta e Ausilio hanno proposto un anno a 4 milioni, con opzione sul secondo. Il 23 maggio, appena terminata la stagione che prevede ancora tre "finali" scudetto in campionato e quella vera di Coppa Italia, ci sarà l'incontro decisivo. Serve un piccolo passo di ciascuna delle parti. Probabilmente arriverà", si legge su Gazzetta.it.