Le mire di Oaktree vanno al di là dei confini nazionali. Secondo la Gazzetta dello Sport, va bene lo scudetto, ma la nuova proprietà dell'Inter guarda soprattutto a Champions League e Mondiale per Club, tornei dal rilievo internazionale che assicurano maggiore visibilità al brand. Anche per questo si è consegnata a Inzaghi una rosa completa, con due uomini per ruolo.

Lo scorso anno - come ricorda la rosea - i nerazzurri pagarono pegno con l'Atletico anche a causa di rotazioni limitate. Quest'anno non dovrà essere così. Dove c'era Klaassen oggi c'è Zielinski; Asllani ha un anno in più di esperienza; Taremi è un titolare aggiunto rispetto ad Arnautovic-Sanchez; Bisseck è ormai una realtà e in casa nerazzurra si spera che lo stesso percorso possa averlo Palacios. E col ritorno di Buchanan l'abbondanza sarà ancora più evidente in ogni zona del campo.

Ma già così, la rosa in mano a Inzaghi è completa, profonda, costruita un po’ alla volta con pazienza negli anni, sottolinea la Gazzetta.