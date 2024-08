Le idee del presidente Beppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio sono proiettate solo sul difensore. La Gazzetta dello Sport ribadisce oggi l'indirizzo seguito dalla dirigenza nerazzurra sul mercato e precisa poi che non trovano conferma le voci circolate nelle ultime ore su un presunto nuovo interesse per Mario Hermoso.

Inzaghi gradisce l'ex Atletico Madrid, ma il nuovo difensore sarà un giovane di prospettiva e l'accelerata arriverà negli ultimi dieci giorni di mercato, dopo l'esordio in campionato. Secondo la rosea restano ancora vive le opzioni Renan e Perkovic, con il primo seguito a lungo, ma la dirigenza sta scandagliando il mercato e ci si può aspettare anche una sorpresa. "Oaktree ha dato il via libera a un investimento in stile Buchanan, l'idea è ringiovanire il più possibile l'organico", si legge.

