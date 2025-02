Le parole di ieri di Simone Inzaghi nel post-partita hanno fatto rumore. Ma secondo La Gazzetta dello Sport, non solo il tecnico, anche la società nerazzurra tutta è infastidita dagli errori arbitrali delle ultime settimane.

Il mood lo aveva fatto capire già il tecnico alla vigilia del derby, sottolinea la rosea, parlando di quanto accaduto in finale di Supercoppa Italiana. E la società, si legge, ha fatto filtrare tutto il suo malcontento per quanto visto in queste gare.