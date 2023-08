Ieri Alexis Sanchez ha svolto le visite mediche e firmato il nuovo contratto con l'Inter, che oggi dovrebbe ufficializzare il suo ritorno. Il ritardo su questo fronte, come spiega oggi La Gazzetta dello Sport, è dovuto a Joaquin Correa. "Perché lo stesso iter è stato fatto a Marsiglia dall’argentino. Ma il club francese ha deciso di rinviare a tarda ora l’annuncio del suo nuovo acquisto: nessun problema, solo una strategia di comunicazione. E a quel punto la società nerazzurra ha spostato a oggi la sua ufficialità". Il cileno ha firmato per una stagione e percepirà 2,5 milioni di euro più bonus il suo ingaggio, poco più di un terzo di quanto guadagnava fino ad un anno fa.

Oggi il Niño farà il primo allenamento con i compagni ad Appiano Gentile e si prepara ad indossare la maglia numero 70, visto che la sua amata 7 è finita sulle spalle di Juan Cuadrado. Sanchez non sarà a disposizione di Inzaghi per la trasferta di Cagliari sia per motivi burocratici che per un logico ritardo di condizione dato dai numerosi allenamenti in solitaria di queste settimane: il suo ritorno in nerazzurro verrà sancito contro la Fiorentina a San Siro nella prossima giornata di campionato.

