Sarà un torneo ricco quello del nuovo Mondiale per Club che si disputerà negli Stati Uniti tra il 15 giugno e il 13 luglio 2025. Come informa la Gazzetta dello Sport, alla fine, con parecchio ritardo, la Fifa è riuscita a trovare gli sponsor, sebbene alle finaliste andranno cifre meno alte rispetto al previsto: le 32 squadre partecipanti si divideranno 800 milioni.

Sui premi mancano ancora comunicazioni ufficiali, ma gli sponsor via via si sono allineati: Hisense è stato il primo, poi sono arrivati gli accordi con AB InBev e Bank Of America, mentre a breve si dovrebbe firmare anche con Rock-it Cargo e con una decina di partner commerciali storici per la Fifa, tipo Adidas e Coca Cola, per arrivare a una dozzina di contratti. Si punta a un fatturato commerciale di circa 900 milioni di dollari più 400 milioni tra biglietti e hospitality.

Come detto, invece, alle 32 finaliste andranno 800 milioni totali. Per Inter e Juve questo significa che il torneo vale almeno una ventina di milioni di partecipazione, anche se un paio saranno destinati alle spese per viaggio, hotel, cibo. Il passaggio agli ottavi porterebbe la cifra a 25-30 e via via crescendo con ulteriori avanzamento di turno.