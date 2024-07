Sono 21 i giorni di vacanza che spettano a ogni giocatore dell'Inter. Di conseguenza, più sarà lungo il percorso dei nazionali nerazzurri e più tardi torneranno a disposizione di Inzaghi.

In particolare, il tecnico piacentino guarda a Thuram e Lautaro: in caso di arrivo in finale di Francia e Argentina, i due si rivedranno ad Appiano Gentile solo il 5 o il 6 agosto, quando all'inizio del campionato mancheranno solo una decina di giorni (l'Inter aprirà la Serie A il 17 agosto).

In tal senso, diventa fondamentale l'arrivo di Mehdi Taremi, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. L'iraniano sarà regolarmente in ritiro il 13 luglio, il primo giorno "di scuola" della nuova stagione. Obiettivo chiaro per l'ex Porto: sfruttare l'intero precampionato a disposizione per convincere Inzaghi a puntare da subito su di lui.

L'iraniano ha già trovato casa a Milano e ha parlato pure con Inzaghi, come rivelato da lui stesso. I titolari in attacco resteranno Lautaro e Thuram, ma è chiaro che, specialmente all'inizio, Taremi sarà fondamentale. Un'alternativa di lusso che lo scorso anno è mancata per via delle varie vicissitudini di Arnautovic e Sanchez. Anche per questo l'Inter si è mossa con largo anticipo per assicurarsi Taremi.