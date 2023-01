Società, tecnico e... giocatori. Anche la squadra ha responsabilità per un campionato fin qui deludente. E, secondo la Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku è il simbolo degli affanni dell’Inter. "Di quel che nelle idee doveva essere e mai è stato. Di quel che era stato pensato e mai è stato messo in pratica. L’infortunio non era prevedibile, certo, al momento del ritorno del belga. E sulla gestione del post forse non tutto è filato liscio, peraltro con un Mondiale di mezzo da gestire, situazione oggettivamente non semplice".