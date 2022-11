Romelu Lukaku cerca di essere ottimista, ma adesso il suo Mondiale è davvero a rischio. Dopo le parole del c.t. Martinez (rileggi qui), la situazione è ancora più evidente: non c'è alcuna certezza che Big Rom possa prendere parte alla competizione che a breve scatterà in Qatar. L'attaccante sta lavorando sodo per esserci e domani arriverà una prima risposta quando Martinez diramerà la lista dei convocati: l'interista comparirà nell'elenco, ma non sarà una scelta definitiva. La vera dead-line è prevista dalla FIFA per domenica sera: lì non ci sarà più possibilità di tornare indietro.