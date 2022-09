"Romelu Lukaku ha sofferto in tv in Belgio, direttamente dal centro tecnico della nazionale: in serate come queste sarebbe servito per carisma e forza fisica. Tra l’altro, ieri Romelu ha visto sul suo cellulare la notifica di una notizia che un tempo non gli sarebbe dispiaciuta: l’esonero di Tuchel, suo «nemico» al Chelsea, la squadra che possiede ancora il suo cartellino". Lo riferisce oggi la Gazzetta dello Sport che inizia a proiettarsi già alla prossima stagione per quanto riguarda il centravanti belga. "Presto per sapere quanto questa notizia cambierà la sua storia all’Inter, visto che c’è un accordo sulla parola per rinnovare il prestito e, almeno al momento, Rom non ha la benché minima intenzione di tornare in Premier e a Londra, a prescindere da chi ci sarà sulla panchina dei Blues".