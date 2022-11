A differenza di quanto sostenuto nelle scorse ore, quando si parlava di rinvio a lunedì prossimo, oggi la Gazzetta dello Sport conferma come invece Romelu Lukaku sia stato sottoposto a risonanza magnetica già nelle scorse ore, nella tarda serata di lunedì. Tutto ok, esito positivo e ottimismo crescente: ormai anche gli ultimi dubbi sembrano dissipati. "Si è scelto di ritardare al massimo l’esame medico decisivo e di monitorare con ecografie pressoché giornaliere e terapie mirate, così da dare più tempo a Rom per ridurre gli effetti del guaio che finora gli ha rovinato il ritorno all’Inter", sottolinea la rosea. L'obiettivo realistico è quello di scendere in campo contro la Croazia nel terzo match del girone, per poi averlo in condizioni discrete per gli ottavi di finale.