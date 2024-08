Lautaro si prepara all'esordio in nerazzurro a Genova e intanto è ormai davvero solo questione per l'ufficialità del rinnovo. Come spiega la Gazzetta dello Sport, entro Ferragosto il sì sarà fatto, con i numeri noti da tempo, ingaggio da 9 milioni di euro netti più bonus. E così l'argentino sarà il giocatore più pagato della rosa.

La cosa più importante è che il Toro si è presentato alla Pinetina tirato a lucido, addirittura con parametri fisici superiori rispetto a quelli che aveva nell'ultimo periodo della passata stagione. Inzaghi ha preferito farlo restare ad Appiano ad allenarsi, piuttosto che portarlo a Londra per giocare qualche minuto. Scelta saggia.

Come riferisce la rosea, Lautaro ha dato disponibilità a giocare 90 minuti con il Genoa, ma sarà come sempre il tecnico a decidere in base all'evoluzione della gara. Anche perché al Ferrarsi ci sarà pure Taremi, che da domani dovrebbe tornare in gruppo dopo il problema muscolare. Per il capitano c'è una tabella di lavoro personalizzata con sedute extra da portare avanti fino alla prima sosta della stagione, in modo da portare l'argentino al cento per cento.