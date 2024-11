"A quest'Inter che sa vincere in tutti i modi - dominando, gestendo, persino resistendo con le barricate davanti a Sommer come contro l'Arsenal - una sola cosa manca: prendersi i tre punti in una classica da scudetto". È l'incipit di uno dei pezzi proposti da La Gazzetta dello Sport per presentare il big match di questa sera tra Inter e Napoli: una vittoria questa sera vorrebbe dire sorpasso in vetta e primo posto da conservare durante la sosta.

Per cercare di centrare i tre punti, l'idea tattica di Inzaghi è chiara: una doppia gabbia per provare a limitare Lukaku e Kvaratskhelia. Il grande ex sarà preso in consegna da Acerbi più i movimenti a chiudere di Calhanoglu, Bastoni e Mkhitaryan, mentre il trio Pavard-Barella-Dumfries dovrà vigilare sul georgiano e i suoi cambi di posizione con McTominay. In fase di attacco, invece, la manovrà sarà affidata al solito Calha, con gli inserimenti e i tagli di Barella e Dimarco che potrebbero giocare un ruolo chiave.

