Ieri è stato un obiettivo, oggi sarà un avversario e domani potrebbe essere un nuovo rinforzo. Oumar Solet, difensore dell'Udinese, è uno dei nomi annotati sul taccuino degli scout nerazzurri per rinforzare la difesa del futuro. Lo ribadisce oggi La Gazzetta dello Sport, ricordando anche che il francese era stato osservato con attenzione già nella Champions League 2023/24, quando a San Siro era arrivato il Salisburgo e i dirigenti nerazzurri avevano potuto apprezzarlo da vicino.

La nuova occasione arriverà nel match di oggi, anche se ormai c'è poco da osservare: servirà piuttosto convincere il club friulano a cederlo già in estate. Anche perché l'Inter, al netto del discorso Acerbi, ha intenzione di fare almeno un'operazione in entrata in difesa puntando su giocatore di prospettiva proprio come Solet. Nella lista di Ausilio c'è anche Sam Beukema, valutato però almeno 30 milioni di euro dal Bologna. Una "cifra alta che l’Inter cercherà di abbassare - si legge -. Con i rossoblù peraltro è in ballo anche il discorso Castro: difficile che si riesca nel doppio colpo. Ma una cosa è sicura: l’Inter ha voglia di fare un investimento in difesa".

