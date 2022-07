Paulo Dybala considera ancora l’Inter la priorità e prende tempo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, sottolineando che l'argentino però non può aspettare in eterno e ora mette fretta ai nerazzurri perché un passo definitivo venga fatto. Nella giornata di ieri - riporta la rosea - un contatto tra il club nerazzurro e l’entourage del giocatore dopo oltre 10 giorni c'è stato . "Il messaggio recapitato in viale della Liberazione ha avuto toni diversi delle altre volte: Paulo, voglioso di Inter ma deluso per essere stato sedotto e quasi abbandonato, ha fretta di scegliere (e di essere scelto). Non è un aut aut - non servirebbe in questa partita a scacchi –, ma un caloroso invito alla controparte. “Fate in fretta se ancora volete...” , sarebbe la sintesi. Un’immaginaria dead line è fissata in pochi giorni, entro la prossima settimana , da quel momento in poi le sirene romane e napoletane, finora ascoltate distrattamente, avrebbero altro fascino", scrive il quotidiano.

Il filo tra la Joya e l'Inter non si è mai spezzato grazie alla diplomazia e ad alcuni rapporti. In primis quello che lega Paulo a Beppe Marotta, ma anche a Javier Zanetti. Per quanto riguarda l'ingaggio, oggi Dybala "direbbe sì a un contratto da 6 milioni, di cui uno agganciato alla metà delle presenze, e con l’aggiunta di una clausola di rescissione che tutelerebbe entrambe le parti - conferma la rosea -. Di quella proposta si tornerebbe a parlare con entusiasmo se si riaccendessero rapidamente le comunicazioni: non è detto, però, che ciò accada però, almeno alla luce del sole".

Nel gradimento dell'argentino il Napoli sta un passo indietro (sarebbe pronta una proposta da 6 milioni a stagione e ci sarebbe anche fiducia sul problema dei diritti di immagine) mentre la Roma viene vista come un'opzione complicata dalla Gazza, con le pretese dell'ex 10 della Juve troppo alte per i parametri giallorossi. In casa Inter il discorso è sempre lo stesso: per fare spazio in attacco serve l’uscita di Sanchez, che accetterebbe pure i 4 di buonuscita se arrivasse un’offerta da un campionato top, e di un altro attaccante, anche se al momento non si registrano squilli per far partire Dzeko o anche solo prestare Correa.