Samir Handanovic è pronto ad alzare il sipario sulla sua carriera da allenatore nel settore giovanile dell'Inter. L'ex capitano nerazzurro in questa stagione sta indossando le vesti dell'osservatore focalizzando la sua attenzione sui portieri, ma l'annata 2024/25 sarà in panchina: secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il club di Viale della Liberazione avrebbe deciso di affidargli la guida della formazione Under 17 nerazzurra.

Possibili cambi in vista anche sulla panchina della Primavera: se Christian Chivu non dovesse rimanere (su di lui ci sono l'Ajax e altri club) allora sarà promozione per Andrea Zanchetta, all'Inter nel 2016 e già vincitore di due scudetti con quell'Under 17 che verrà affidata proprio ad Handa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!