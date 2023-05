Già terminati i 74mila biglietti per Milan-Inter, il derby che tra una settimana illuminerà la Champions League. E ci sarà un doppio record: "Il Milan non comunicherà l’incasso in questi giorni, ma tre previsioni si possono fare - scrive la Gazzetta dello Sport -. Una, semplicissima: Milan-Inter batterà i 9.133.842 euro di Milan-Tottenham (in media, 122 euro a biglietto), diventando la partita di calcio con l’incasso più alto di sempre in Italia. Un’altra, quasi ovvia: il record verrà battuto già nella partita di ritorno, perché l’Inter ha scelto prezzi ancora più alti. Inter-Milan sarà (chissà per quanti anni...) la partita numero 1 per incasso nella storia".

Secondo la rosea, il club rossonero nel match di mercoledì sfonderà il muro dei 10 milioni di incasso. E intanto sono ore di fuoco per l’Inter, con i 41mila abbonati che sono già andati all’assalto dei tagliandi a loro riservati in vista del derby del 16 maggio. "Ieri gli abbonati nei posti che l’Uefa garantirà ai milanisti hanno avuto la possibilità di scegliere il nuovo settore, mentre da domani pomeriggio si entrerà nella fase più calda, quella che permette agli abbonati da almeno quattro anni di poter acquistare altri due tagliandi per i propri familiari - si legge -. A seguire, scatterà la fase riservata ai soci Inter Club e ai titolari di tessera Siamo Noi (venerdì). Ecco, queste ultime due fasi sembrano già a forte rischio, mentre è praticamente escluso che si possa arrivare alla vendita libera".

