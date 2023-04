"L’intreccio Stavolta assieme ad Alemany c’era il d.s. Jordi Cruijff , mentre Ausilio era accompagnato da Edoardo Crnjar , agente attivissimo in casa Inter e con buoni uffici al Barça. Bizzarria del destino, è pure il rappresentante di Roberto De Zerbi : l’italiano sarebbe un candidato forte alla panchina in caso di separazione da Inzaghi, ma il tecnico del Brighton (al momento) non ha particolare voglia di lasciare la Premier" viene precisato.

Lo scambio Brozovic-Kessie viaggia su un binario a sé vista la valutazione reciproca intorno ai 30 milioni e stipendi simili da 6,5 circa, mentre in difesa l'Inter sarà chiamata al restyling. "Saluterà D’Ambrosio, De Vrij è in scadenza (e ancora senza rinnovo), Acerbi da riscattare e Bastoni potrebbe trasformarsi in un problematico nuovo caso Skriniar. Per questo, Alemany e Ausilio hanno parlato anche di difensori - si legge -: nessun margine per l’inamovibile Andreas Christensen, dubbi nerazzurri sul francese Clément Lenglet, mentre Marcos Alonso sì che è un vecchio pallino" che non rappresenterebbe un'operazione troppo onerosa. In alternativa l’altro obiettivo è strappare un prestito per Umtiti, ora a Lecce.

