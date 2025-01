L'Inter è atterrata all’aeroporto di Malpensa poco prima delle 8.30 di questa mattina, dopo sei ore di volo diverse rispetto alle ultime tappe in Arabia. La sconfitta in rimonta contro il Milan nella finale di Supercoppa Italiana lascia in eredità "tanta rabbia che è già diventata fame di riscatto e poca voglia di parlare" scrive La Gazzetta dello Sport, confermando che il primo faccia a faccia tra compagni era avvenuto nello spogliatorio, con il discorso di capitan Lautaro Martinez e del suo vice Nicolò Barella. "Io e Nicolò abbiamo parlato tanto nello spogliatoio, lui si sentiva di farlo - ha svelato il Toro a Inter TV nel post derby -. Dobbiamo pensare a tutti gli obiettivi che ci aspettano. Siamo un gruppo forte, dobbiamo difendere l’orgoglio di indossare questa maglia"-

Per la trasferta di domenica in Laguna ci sarà più di un occhio puntato sull'infermeria: il problema di Marcus Thuram "è in via di risoluzione" conferma la rosea, mentre Hakan Calhanoglu (problema all'adduttore) verrà valutato con attenzione insieme a Joaquin Correa. La vera emergenza, però, è in difesa: Stefan de Vrij ha chiesto di uscire per un problema al flessore: i recuperi di Francesco Acerbi e Benjamin Pavard diventano fondamentali.

