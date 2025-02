Dalla Fiorentina al Napoli: gran parte dello scudetto si giocherà in questo mese e all'Inter lo sanno tutti. In particolare - come sottolinea la Gazzetta - lo sa Inzaghi e lo sa la squadra: se ne è parlato ad Appiano dopo il derby. Essere riusciti a rimanere al vertice in tutte le competizioni è un grosso merito, adesso occorre una sgasata per immettersi nel rettilineo finale che conduce al tricolore.

Un febbraio che più intenso non si può per i campioni d'Italia che intendono confermarsi tali: prima il derby, poi due volte la Fiorentina, Juventus, Genoa e Lazio in Coppa Italia prima dello scontro diretto del Maradona di inizio marzo.

"È la 17esima partita in neanche due mesi e vogliamo andare avanti con questa voglia", aveva detto Inzaghi dopo il derby. "Il senso di quelle parole, Simone lo ha ripetuto anche ad Appiano, aggiungendo un paio di concetti che suonano più o meno così: nello scontro diretto di marzo avremo l’occasione di dimostrare che siamo più forti del Napoli, ma se sbagliamo adesso, quella partita perderebbe di significato. Lo scudetto si vince a maggio ma un febbraio a tutta può fare la differenza", spiega la rosea. Questo è il momento.