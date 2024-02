Dopo le parole del Ceo Corporate dell'Inter, Alessandro Antonello (LEGGI QUI) che ribadisce ancora una volta la direzione dell'Inter verso Rozzano per la costruzione del nuovo stadio, la Gazzetta dello Sport fa luce su uno degli aspetti ancora da risolvere in tal senso: "Il nodo più delicato da sciogliere è quello relativo alla viabilità, uno dei temi al centro del sondaggio che ha coinvolto (riscuotendo una notevole partecipazione) la community nerazzurra: la risposta degli esperti interpellati dovrebbe arrivare entro un mese, ma al momento non sono state evidenziate particolari criticità".

Il che rappresenta senza dubbio una buona notizia per i nerazzurri perché lo scorso 5 ottobre "il consiglio comunale di Rozzano ha approvato una variante al Pgt necessaria per costruire nell'area individuata dall'Inter un impianto sportivo di queste dimensioni" e se dal Comune di Rozzano arriveranno le autorizzazioni previste entro il primo semestre dell'anno prossimo, i nerazzurri potrebbero già ipotizzato dall'Inter più volte "giocare nel suo nuovo stadio per l'inizio della stagione 2028-29".

Intanto il sindaco di Milano Beppe Sala continua a dirsi ottimista nei confronti dell'ipotesi ristrutturazione San Siro come ribadito qualche giorno fa (LEGGI QUI). Intanto l'Inter rimane in attesa della convocazione annunciata da Palazzo Marino, ma restano comunque le criticità messe in luce dalle analisi fatte in passato, e supportate dal Politecnico.

