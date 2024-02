Presente alla cerimonia di commemorazione per le vittime delle foibe, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, all'indomani dell'acquisto del terreno a San Donato da parte del Milan per la costruzione del nuovo impianto sportivo, ha parlato ancora una volta della questione stadio: "Credo che sia una partita ancora ampiamente aperta, in questi anni ne abbiamo viste di ogni. Capisco che è un passo avanti quello che ha fatto il Milan ma ripeto, continuo ad essere fiducioso e a conservare il dialogo con le società".

"Se non vedessi anche da parte loro possibilità per San Siro cercherei altre soluzioni, ma secondo me ce l’hanno ancora. I contatti sono continui. Il Milan è più avanti certamente ma questo lo abbiamo già detto. Però credo che la partita sia ancora aperta".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!