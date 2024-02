L'idea dell'Inter per il nuovo stadio porta a Rozzano. A ribadirlo ancora una volta a La Gazzetta dello Sport è Alessandro Antonello, Ceo corporate del club nerazzurro: "Con il supporto dei nostri advisors - ha detto alla rosea - stiamo continuando a lavorare sull'area di Rozzano. Dopo la fine dello studio di fattibilità e l'acquisizione dell'area, presenteremo all'amministrazione il nostro progetto".

Parole, quelle dell'amministratore delegato interista, che sembrano non lasciare spiragli sulla possibilità di rimanere a San Siro, nonostante la ristrutturazione dell'impianto che il sindaco di Milano Beppe Sala proporrà a Inter e Milan in un incontro che avverrà a breve. "L'obiettivo nerazzurro era e resta quello di dotarsi di un impianto di proprietà moderno, multifunzionale e sostenibile, con una capienza fino a 70.000 posti - scrive il quotidiano -. Una struttura accessibile a tutti, immersa in un’area verde aperta al pubblico, attrezzata con strutture sportive, servizi di ristorazione e negozi".

