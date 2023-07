Le ultime evoluzioni del caso Brozovic hanno condizionato anche le ultime ore di Piero Ausilio, ds dell'Inter che subito dopo colazione è stato costretto a tornare a Milano, togliendo centralità a un altro incontro che il dirigente avrebbe dovuto avere ad Ibiza. Ovviamente il riferimento è al summit con il Manchester United, interessato ad André Onana. "A prescindere dai meeting di routine, i rossi di Manchester si sono presi un po’ di tempo in più di quanto ci si aspettava per fare il passo decisivo e presentare un’offerta ufficiale: la base richiesta dall’Inter e ben conosciuta dai dirigenti inglesi è di 50 milioni più bonus", aggiorna oggi La Gazzetta dello Sport.

Ma quanto arriverà la famosa offerta ufficiale sul tavolo dell'Inter? Secondo la rosea ci sono le condizioni per vederla nel weekend, probabilmente già oggi. In caso di chiusura della trattativa, il camerunese ritroverebbe Erik ten Hag, suo tecnico all'Ajax. "Onana non vede l’ora di riabbracciare a Manchester il suo mentore olandese e di misurarsi con la Premier - assicura il giornale -. In nerazzurro guadagnava 3 milioni più bonus e pure la trattativa sul suo futuro stipendio, dato non secondario, si intreccia con l’offerta che un club deve presentare all’altro. Insomma, tutti i tasselli del puzzle dovrebbero incastrarsi insieme nelle prossime ore".

I nomi per il futuro dei pali nerazzurri sono sempre gli stessi: da Giorgi Mamardashvili, 22enne georgiano del Valencia il cui prezzo potrebbe spingersi ben oltre i 20 milioni, fino ad Anatolij Trubin, 21enne ucraino dello Shakhtar Donetsk. Attenzione però anche alle candidature di Keylor Navas, in uscita dal Psg e a quello che sarà il futuro di Samir Handanovic nonostante la scadenza del contratto. "Una possibile conferma dello sloveno non è più impossibile", chiosa la Gazza.

