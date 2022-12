E' variegato il pagellone della Gazzetta dello Sport sugli interisti impegnati nei gironi di qualificazione del Mondiale. Si va dal senza voto di Stefan de Vrij, zero minuti in tre partite dell'Olanda, al 4 di Romelu Lukaku per gli errori sotto porta commessi nello 0-0 con la Croazia che è costato l'eliminazione del Belgio. I due più positivi sono stati Marcelo Brozovic e Denzel Dumfries: al primo, i colleghi della rosea, hanno attribuito un 6,5 in pagella 6 all'ex PSV. Insufficienza per Lautaro Martinez: "Paga l’esclusione dagli undici titolari contro la Polonia nel match decisivo.