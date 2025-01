La bravura nel congelare gli animi bollenti dei suoi a fine gara, dopo una partita diretta a senso unico da Pairetto, è sicuramente da ammirare. Simone Inzaghi ha placato gli interisti al triplice fischio, temendo il danno (delle squalifiche) dopo la beffa, ma durante la partita è stato una furia. E giustamente, visto l'operato dell'arbitro figlio "d'arte".

Anche la Gazzetta dello Sport sottolinea la rabbia del tecnico nerazzurro, peraltro ammonito - unico del match nonostante i ripetuti falli e le ripetute perdite di tempo degli ospiti - e sarà squalificato con l'Empoli. "Il tecnico interista è sembrato un leone in gabbia per 90’, sbracciante e urlante, anche quando si è avvicinato quasi muso contro muso con il collega Italiano - si legge -. Al fischio finale il tecnico è scattato verso l’arbitro come neanche Dumfries sulla fascia, ma in questo caso era per calmare gli animi sovraeccitati dei suoi".

Le parole di Inzaghi sono state illuminanti in tal senso: "I ragazzi erano agitati, non volevo che esagerassero e magari venissero squalificati. Basto io che ero diffidato e salterò la prossima… Gli arbitri possono sbagliare come ha sbagliato stasera e come hanno sbagliato in Supercoppa. Ma c’è la massima tranquillità, possono commettere degli errori esattamente come noi". Protesta elegante, ma secca: qui abbiamo visto tutti...