Sono state 32 le presenze di Davide Frattesi nella passata Serie A, ma di queste appena 6 da titolare per 935 minuti totali. Pochino. Mentre è andata meglio in Champions League, soprattutto durante il girone.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, insomma, per Inzaghi, l'ex Sassuolo è stato soprattutto una riserva, sebbene particolarmente impattante e decisiva ai fini degli obiettivi raggiunti grazie alla sua energia e ai suoi gol (8 in tutta la stagione).

Ma a 25 anni (il 22 settembre) può accontentarsi di questo ruolo? Se lo chiede la rosea. E la risposta è "no". Anche in chiave Nazionale, serva una svolta. Dopo l'ambientamento, ora Frattesi si aspetta maggior considerazione da parte del tecnico. Anche perché, intanto, la dirigenza ha chiuso decisamente a un suo addio.