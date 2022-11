L'ultima istantanea del 2022 interista raffigura sicuramente il sorriso di Edin Dzeko, il miglior in campo testa e spalle sugli altri a Bergamo, l'uomo che, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, "ha ribaltato l'umore dei tifosi che ad agosto si disperavano perché avevano perso Lukaku - e ancora non immaginavano per quanto tempo - dimenticando un po’ tutti che l’anno prima, con il bosniaco intoccabile, lo scudetto era sfuggito per un alito di vento".