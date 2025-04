Denzel Dumfries vede il rientro in campo. Fermo ormai da un mese per una distrazione al bicipite femorale della coscia destra, l'olandese è sempre più vicino al recupero è ha già messo un paio di appuntamenti nel mirino. Il primo è quello di sabato 26 aprile, quando a San Siro si giocherà Inter-Roma. "Se tutto fila liscio l’esterno destro olandese dovrebbe tornare a disposizione di Inzaghi proprio in occasione della partita contro i giallorossi", assicura La Gazzetta dello Sport.

La seconda data utile per il ritorno a disposizione è invece il 30 aprile, quando l’Inter sfiderà il Barcellona a Montjuic per l’andata delle semifinali di Champions. Un match in cui l'ex PSV punta a presentarsi al top per andare a caccia della finale.

