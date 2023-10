Federico Dimarco si avvicina a grandi falcate al rinnovo di contratto con l'Inter. L'attuale accordo fino al 2026 verrà allungato con raddoppio dell'ingaggio: Dimash, che al momento guadagna poco più di due milioni più bonus, passerà (almeno) a quattro milioni più bonus. Queste le cifre messe sul piatto da Gazzetta.it, che nel suo pezzo assicura che il club nerazzurro vuole arrivare alle firme in poco tempo, al massimo entro la fine del 2023.

Ma non è finita qui. A parte Lautaro Martinez, con cui sono già iniziati i dialoghi per il nuovo accordo, i dirigenti nerazzurri hanno in programma di rinnovare anche il contratto di Denzel Dumfries (come anticipato dalla nostra redazione, RILEGGI QUI) in scadenza nel 2025 e quello di Henrikh Mkhitaryan, in scadenza nel 2024. "Con l'olandese, che guadagna 2,5 milioni netti (con i vantaggi del Decreto Crescita), l'obiettivo è allungare fino al 2027, anche in questo caso a 4 milioni netti più bonus - scrive la rosea -. L'armeno percepisce 3,5 milioni netti e, dopo il colloqui avuti con la Pimenta nelle scorse settimane, ci sarà a giorni un altro summit con l'agente: l'obiettivo è allungare, alle stesse cifre, fino al 2024. Magari con opzione fino al 2025".

