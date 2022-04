Periodo non fortunato per Stefan De Vrij, ieri al rientro in campo dopo un mese dallo stop al polpaccio nel match di Anfield. L'olandese ha giocato 45 minuti ottimi contro il Verona, mostrando il suo miglior volto: concretezza, personalità e qualità. Un affaticamento al flessore della coscia sinistra l'ha costretto a fermarsi di nuovo e non è rientrato dopo l'intervallo, sostituito da D'Ambrosio. Nelle prossime ore lo staff medico capirà meglio l'esatta entità del problema.