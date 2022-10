Dejan Stankovic torna a San Siro per sfidare l'Inter da avversario, per la prima volta. E il pubblico nerazzurro non lo dimentica. Quando Deki ha rimesso piede sul prato del Meazza per il riscaldamento della sua Samp, "il popolo nerazzurro si è alzato in piedi e ha cominciato a cantare per lui - scrive La Gazzetta dello Sport -. Deki da queste parti non è stato solo uno degli eroi del Triplete ma un leader amatissimo, dal 2004 al 2013".