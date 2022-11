Martin Satriano, Lucien Agoumé e Zinho Vanheusden sono tre dei giovani mandati in prestito dall'Inter nella passata finestra estiva di calciomercato per garantire loro maggiore minutaggio e visibilità. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tutti e tre sono destinati a tornare a Milano a giugno. L'attaccante uruguaiano si sta mettendo in mostra all'Empoli e difficilmente troverà spazio in prima squadra: per farlo crescere è pronto un altro prestito. Il centrocampista francese alla terza presenza col Troyes si è procurato un infortunio serio e non è riuscito a rientrare prima della sosta Mondiale: se resterà all'Inter o se andrà nuovamente in prestito lo si capirà anche in base al suo rendimento in Francia. Il difensore belga in prestito all'AZ Alkmaar invece ha rimediato l'ennesimo infortunio della sua carriera e ora è fermo ai box: è destinato a tornare all'Inter in estate per andare nuovamente in prestito.