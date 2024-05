Sul taccuino degli obiettivi di mercato dell'Inter è annotato anche il nome di Anton Matkovic, 18enne attaccante croato in forza all'Osijek e ribatezzato in patria come il 'nuovo Mandzukic'. La nostra redazione ha sentito in esclusiva il suo agente (RILEGGI QUI) e La Gazzetta dello Sport continua ad evidenziare l'interesse del Biscione e di altri club: per strapparlo alla concorrenza, secondo la rosea, potrebbero bastare 5 milioni di euro.

Tra i profili seguiti con interesse resiste anche George Ilenikhena, talento franco-nigeriano etichettato invece come il 'nuovo Osimhen'. Così come il talento ancora minorenne esploso con la maglia dell’Anversa, "Matkovic - si legge -rappresenta quel profilo giovane e di prospettiva che potrebbe incastrarsi nelle logiche della prossima rosa nerazzurra così come in un discorso a più ampio respiro, pensando anche alla squadra che verrà nei prossimi anni".

