Per il classe 2003 la prossima stagione potrebbe essere quella del grande salto tra i grandi, a Milano o in un altro contesto. L'idea dell'Inter al momento sembra essere chiarissima: Casadei non va ceduto.

Il suo nome è stato già diverse volte usato in questa finestra di mercato. Prima è stato inserite nell'affare tra Inter e Cagliari per Bellanova e ora se ne parla tra i nerazzurri e il Torino all'interno dell'affare Bremer, su cui il club di Steven Zhang sembra aver rotto gli indugi. Tante squadre hanno messo gli occhi su Casadei, anche il Chelsea.

Inzaghi e la dirigenza nerazzurra stimano il ragazzo, ma Casadei si trova davanti ad un bivio. La soluzione ideale sarebbe quella di un prestito, in un contesto in cui il suo talento possa emergere. L'esigenza però in casa Inter di abbassare le richieste del Torino per Bremer potrebbe portare Casadei a vestire la maglia granata, ma potrebbe trovare difficoltà a trovare spazio. L'Inter potrebbe comunque accettare di inserire un diritto di riscatto per il Torino, con però contro-riscatto in favore dei nerazzurri che vogliono tenere le mani sul ragazzo. Sempre che Inzaghi non abbia l'intenzione di puntare su di lui da subito.