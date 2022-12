A parte De Vrij, Inzaghi può sorridere: tutti sono a disposizione in vista del Napoli. L'olandese è in dubbio per una botta alla caviglia, ma per il resto il tecnico nerazzurro, a oggi, non ha infortunati, considerando anche gli ultimi recuperi di D'Ambrosio e Correa. In particolare, cresce l'ottimismo su Brozovic, che vuole essere in campo nel big-match del 4 gennaio come riferisce la Gazzetta dello Sport. Il rientro in anticipo largo dalle vacanze era stato considerato già un segnale in tal senso: "Brozovic sta bene e il problema accusato nella semifinale del Mondiale contro l'Argentina è già un ricordo - si legge sulla rosea -. Testa e gambe sono proiettate verso il Napoli, dove il regista croato vuole riprendersi il suo posto nella cabina di comando". Il muscolo del croato ha risposto ottimamente alle sollecitazioni in allenamento, anche se oggi salterà il test con il Sassuolo.