La Gazzetta dello Sport sul proprio sito aggiorna circa il futuro di Gleison Bremer , conteso tra Inter e Juventus. Come scrive la rosea, i nerazzurri non mollano la pista che porta al difensore brasiliano del Torino, ma la proposta dei bianconeri è balzata ora in pole, sia lato club che per quanto riguarda il giocatore.

Su Bremer la Juve si è mossa con decisione tra giovedì e venerdì, approfittando delle titubanze nella trattativa tra i nerazzurri e il Toro. “Approntata una proposta da 35 milioni più 5 di bonus, poi alzata tra domenica sera e ieri mattina a 40 di parte fissa più bonus, per sbaragliare la concorrenza, anche se la richiesta per ora è di 50. A dirla tutta, l’offerta scritta non è stata ancora presentata ai granata, ma è solo questione di tempistiche e non di volontà. Già in giornata dovrebbe essere recapitata a Urbano Cairo. Allo stesso tempo, grazie all’intermediario Frank Trimboli, sbarcato appositamente ieri da Londra, la Juve ha sottoposto al brasiliano un contratto quinquennale da 5 milioni netti a stagione, contro i 3 offerti dall’Inter, poi alzati a 3,4. Una differenza comunque sensibile, che ha di fatto rotto il patto duraturo tra il difensore del Toro e i nerazzurri. Lo stesso Bremer, da quanto filtra dal suo entourage, è giunto alla conclusione di non opporsi a un eventuale trasferimento alla Juventus, particolare importante negli sviluppi della trattativa, anche perché nella sua testa l’Inter ha temporeggiato troppo nell’affare. Pensava di essere ad Appiano Gentile già il 5 luglio, ma al 19 si trova al centro di un complesso intrigo di mercato e a questo punto si sente “libero da vincoli”, si legge.